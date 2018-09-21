В Прикамье автобус из Самары врезался в припаркованный на обочине «КамАЗ»
Ранним утром 20 сентября в Очерском районе мчался в сторону Перми автобус из Самары. 58-летний водитель в утренней мгле слишком поздно заметил стоящий на дороге «КамАЗ». Он пытался затормозить, но автобус врезался в прицеп стоящего грузовика.
По счастливому стечению обстоятельств никто из сидящих в автобусе серьезно не пострадал – за исключением самого водителя. Но три пассажира получили ушибы.
- Авария произошла в 4.00 утра, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Водитель автобуса, следовавшего из Самары, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий «КамАЗ» с прицепом. С травмами ног его госпитализировали. Трем пассажирам автобуса, которые также получили травмы, назначено амбулаторное лечение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого ДТП.