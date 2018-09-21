В Прикамье автобус из Самары врезался в припаркованный на обочине «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-21T10:30:02+03:00

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Ранним утром 20 сентября в Очерском районе мчался в сторону Перми автобус из Самары. 58-летний водитель в утренней мгле слишком поздно заметил стоящий на дороге «КамАЗ». Он пытался затормозить, но автобус врезался в прицеп стоящего грузовика.

По счастливому стечению обстоятельств никто из сидящих в автобусе серьезно не пострадал – за исключением самого водителя. Но три пассажира получили ушибы.

- Авария произошла в 4.00 утра, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Водитель автобуса, следовавшего из Самары, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий «КамАЗ» с прицепом. С травмами ног его госпитализировали. Трем пассажирам автобуса, которые также получили травмы, назначено амбулаторное лечение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого ДТП.