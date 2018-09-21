2018-09-21T10:30:02+03:00
Происшествия

В Прикамье автобус из Самары врезался в припаркованный на обочине «КамАЗ»

Пострадали водитель и три пассажира
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Автобус из Самары серьезно не пострадал. Фото: соцсети.Автобус из Самары серьезно не пострадал. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Ранним утром 20 сентября в Очерском районе мчался в сторону Перми автобус из Самары. 58-летний водитель в утренней мгле слишком поздно заметил стоящий на дороге «КамАЗ». Он пытался затормозить, но автобус врезался в прицеп стоящего грузовика.

По счастливому стечению обстоятельств никто из сидящих в автобусе серьезно не пострадал – за исключением самого водителя. Но три пассажира получили ушибы.

- Авария произошла в 4.00 утра, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Водитель автобуса, следовавшего из Самары, не справился с управлением и допустил наезд на стоящий «КамАЗ» с прицепом. С травмами ног его госпитализировали. Трем пассажирам автобуса, которые также получили травмы, назначено амбулаторное лечение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этого ДТП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пермском регионе СвЖД проходит акция «Безопасная железная дорога»
В Прикамье подал в отставку министр здравоохранения Дмитрий Матвеев
Проектную документацию на реконструкцию здания пермской гимназии №17 должны выполнить до июня 2019 года
В Прикамье судебного пристава осудят за служебный подлог
На директора гимназии, которая отстранила от занятий дочь депутата гордумы, заведено дело
Прямая телефонная линия по вопросам отопления пройдет в Перми
В Прикамье пьяный мужчина взял автомобиль у сожительницы и попал в ДТП
В Перми адвокат вымогала деньги у директора фирмы
В Перми наказан директор УК, по чьей вине ребенок упал в межлестничный проем
Победители «Молодежного резерва Прикамья» пройдут обучение в Малой академии госуправления Пермского края
В Перми депутаты разрешили проведение дорожных работ по ночам
В Перми построят спортивную базу «Летающий лыжник» за 82,5 млн рублей
Рыбак из Пермского края пропал в Свердловской области
В Перми открыто автомобильное движение по улице Уральской в центр города
В Прикамье многодетным семьям будут выдавать деньги вместо бесплатной земли
Чусовая вошла в десятку самых красивых и спокойных мест России
В березниковской колонии Павел Миков встретился с украинкой, которую на родине считают мертвой
В Перми автоподставщики устроили ДТП, забрали чужой автомобиль и уехали
В Перми открыто регулярное авиасообщение до Минеральных Вод
Пермские депутаты решили распространить льготы для пенсионеров на людей предпенсионного возраста
В Прикамье кот попал в капкан и ему ампутировали лапу
18 ноября состоится второй забег на пермский небоскреб «Грин Плаза»
«Молот-Прикамье» уступил вокресенскому «Химику» лишь в серии буллитов
В Пермском районе установлен дополнительный комплекс фотовидеофиксации, чтобы автомобилисты не гоняли по объездным дорогам