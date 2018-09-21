2018-09-21T10:08:41+03:00
Общество

В Пермском регионе СвЖД проходит акция «Безопасная железная дорога»

Цель мероприятия – напомнить взрослым и подрастающему поколению правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проводят рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают требования безопасности, и напоминают им о последствиях столь беспечного поведения. В школах организованы открытые уроки, на которых специалисты Пермского региона СвЖД рассказывают детям об основных правилах поведения на железной дороге, показывают специальные ролики и раздают памятки для закрепления полученных знаний.

СвЖД отмечает: в текущем году в Прикамье наметилась тенденция снижения случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры (23 в 2018 году, 25 случаев за аналогичный период 2017 года). При этом все печальные происшествия связаны с хождением жителей прилегающих к железной дороге населенных пунктов по железнодорожным путям или пересечением их в непредназначенном для этого месте.

Вопрос снижения и профилактики травматизма в зоне движения поездов находится на постоянном контроле у железнодорожников. Для обеспечения безопасности граждан в Пермском регионе СвЖД улучшено освещение посадочных платформ, проведена вырубка кустарника в местах плохой видимости. На станциях, остановочных пунктах и на перегонах вблизи поселков установлены предупредительные знаки. Построены пешеходные переходы со звуковой и световой сигнализацией на наиболее интенсивных участках движения поездов.

СвЖД призывает граждан к повышенной бдительности вблизи магистрали и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. Переходить пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда (на разрешающий сигнал переездной сигнализации). Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов, находиться на объектах железнодорожного транспорта в наушниках.

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