В Прикамье подал в отставку министр здравоохранения Дмитрий Матвеев

СЕГОДНЯ 09:45 2018-09-21T10:44:06+03:00

На этом посту его сменил замминистра Шамиль Биктаев

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Дмитрий Матвеев, выйдя из отпуска, написал заявление на имя губернатора с просьбой об отставке.

- Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал заявление об увольнении по собственному желанию министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева, - сообщили в краевом минздраве. - По словам Дмитрия Александровича, его решение связано с предложением о работе в другом регионе. Исполнять обязанности министра здравоохранения Прикамья будет Шамиль Биктаев, первый замминистра.

По неподтвержденной информации, Дмитрий Матвеев может пойти на повышение - возглавить министерство здравоохранения Московской области.

Министром здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев был назначен в сентябре прошлого года. До своего приезда в Пермь он курировал социальный блок в правительстве Кировской области.