Проектную документацию на реконструкцию здания пермской гимназии №17 должны выполнить до июня 2019 года

СЕГОДНЯ 07:43 2018-09-21T07:43:38+03:00

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В Перми определен подрядчик по разработке проекта нового корпуса гимназии №17. Разрабатывать проект будет ООО «Пермоблпроект». Новый корпус гимназии будет рассчитан на 550 мест. Проектную документацию необходимо выполнить до июня 2019 года.

В новом корпусе будут размещены 28 учебных кабинетов, театральный класс, музей, конференц-зал площадью не менее 100 кв. м., столовая. Кроме того, будет предусмотрен большой спортивный зал площадью не менее 300 кв. м и малый спортивный зал. Праздничные мероприятия можно будет проводить в актовом зале вместительностью не менее 150 зрительных мест со сценой, сообщили в пресс-службе мэрии.

Проект нового корпуса гимназии станет пилотным проектом разработки информационной модели здания

Напомним, в сентябре 2017 года правительство Пермского края, администрация Перми и АО «КОРТРОС-Пермь» подписали соглашение, по которому предусмотрена передача застройщиком в муниципальную собственность объекта – здания распределительной трансформаторной подстанции, расположенной на земельном участке по адресу: ул. Ленина 33, 35.