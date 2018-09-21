2018-09-21T07:14:46+03:00
Общество

В Прикамье судебного пристава осудят за служебный подлог

Преступление было выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Краснокамске перед судом предстанет бывшая судебный пристав-исполнитель, обвиняемая в служебном подлоге. Преступление было выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности УФССП России по Пермскому краю. Кроме того, они осуществляли оперативное сопровождение расследования уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что с 29 декабря 2016 года по 12 апреля 2017 года судебный пристав с целью скрыть правонарушения из личной заинтересованности, вносила в свою квитанционную книжку заведомо ложные сведения о дате принятия денежных средств от граждан, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тем временем, в Перми адвокат вымогала деньги у директора фирмы. Женщину взяли с поличным.

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