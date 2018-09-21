На директора гимназии, которая отстранила от занятий дочь депутата гордумы, заведено дело

СЕГОДНЯ 06:56 2018-09-21T06:56:21+03:00

На отдельные пункты требований школы по внешнему виду и одежде был вынесен протест

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Дзержинского района Перми провела проверку по факту отстранения учащейся 10 класса гимназии № 4 им. братьев Каменских» от учебных занятий за несоблюдение требований к внешнему виду и одежде.

Десятиклассница Зинаида, дочь депутата гордумы Надежды Агишевой, пришла в школу с розовыми волосами. Кроме того, на одежде ученицы отсутствовала эмблема гимназии.

Директор школы отстранила ученицы от занятий, руководствуясь требованиями по внешнему виду и одежде, принятыми в общеобразовательном учреждении.

Прокуратура согласилась с тем, что временное отстранение от уроков не предусмотрено ни федеральным законодательством об образовании, ни локальными нормативными актами образовательного учреждения.

Прокуратурой района в отношении МАОУ «Гимназия № 4 им. братьев Каменских» и ее директора возбуждены дела об административном правонарушении. Также на отдельные пункты «Требований к внешнему виду и одежде обучающихся МАОУ «Гимназия № 4 им. братьев Каменских» вынесен протест.

Кроме того, по всем выявленным проверкой нарушениям заместителю главы администрации Перми внесено представление, сообщили в краевой прокуратуре.