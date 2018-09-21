2018-09-21T06:38:20+03:00
Общество

Прямая телефонная линия по вопросам отопления пройдет в Перми

С 20 сентября тепло начало поступать в детские сады, больницы и школы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми начался отопительный сезон. С 20 сентября тепло должно начать поступать в детские сады, больницы и школы. Но как обстоит дело на самом деле, предстоит разобраться. Для этого 26 сентября с 11 до 12 часов в call-центре города состоится прямая линия по вопросам начала отопительного сезона в Перми. На звонки пермяков по телефону 2-059-059 будут отвечать представители городской прокуратуры, департамента ЖКХ администрации Перми, Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

Напомним, что подача тепла в жилые дома по закону начинается тогда, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не будет подниматься выше 8 градусов. Однако в Перми обычно не дожидаются наступления холодных дней и запускают тепло раньше установленных сроков.

Во время запуска тепла возможны утечки из систем отопления в квартирах или отсутствие тепла в отдельных батареях из-за воздушных «пробок». В этом случае жильцам необходимо сразу информировать об этом диспетчера управляющей организации и вызвать аварийную службу.

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