В Прикамье пьяный мужчина взял автомобиль у сожительницы и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 06:26 2018-09-21T06:26:03+03:00

Он уже привлекался к ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения

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Ранее судимый 51-летний житель поселка Майский Краснокамского района в ночь на 30 июня взял у своей сожительницы автомобиль и совершил дорожно-транспортное происшествие. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина был задержан инспекторами ДПС и после медицинского освидетельствования был отстранен от управления автомобилем. В ходе проверки оказалось, что нарушитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения любитель выпить за рулем был привлечен к уголовной ответственности. Сейчас уголовное дело завершено, 51-летний мужчина предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Пермскому краю.

Ранее мы писали, что в Перми автомобиль Geely врезался в ехавшую впереди иномарку. Авария произошла 18 сентября в Орджоникидзевском районе краевой столицы на улице Лянгасова. 49-летний пострадавший мужчина госпитализирован в больницу