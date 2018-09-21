В Перми наказан директор УК, по чьей вине ребенок упал в межлестничный проем

СЕГОДНЯ 06:00 2018-09-21T06:00:02+03:00

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Кировский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Закамская управляющая компания».

Утром 7 июля 2017 года малолетний ребенок в подъезде дома № 113 по ул. Маршала Рыбалко упал в межлестничный проем между вторым и третьим этажами. Малыш получил черепно-мозговую травму.

Причиной падения, по данным следствия, стало отсутствие ограждения лестницы. Кроме того, директор УК не контролировала своевременность обследования работниками состояния общедомового имущества, сообщили в краевой прокуратуре.

Суд приговорил виновную к 2 месяцам ограничения свободы. Гражданский иск потерпевшей стороной не заявлялся. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы писали, что 32-летний пермяк совершил разбойное нападение на девушку в Кудымкарском районе. 13 сентября днем женщина шла по мосту через реку Мечкор села Белоево и дорогу ей преградил неизвестный мужчина. Он достал нож и потребовал ценные вещи. Пока девушка приходила в себя, он схватил сотовый телефон и скрылся. Мужчину задержали благодаря бдительным гражданам.