2018-09-21T06:00:02+03:00
Происшествия

В Перми наказан директор УК, по чьей вине ребенок упал в межлестничный проем

Малыш получил черепно-мозговую травму
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Кировский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Закамская управляющая компания».

Утром 7 июля 2017 года малолетний ребенок в подъезде дома № 113 по ул. Маршала Рыбалко упал в межлестничный проем между вторым и третьим этажами. Малыш получил черепно-мозговую травму.

Причиной падения, по данным следствия, стало отсутствие ограждения лестницы. Кроме того, директор УК не контролировала своевременность обследования работниками состояния общедомового имущества, сообщили в краевой прокуратуре.

Суд приговорил виновную к 2 месяцам ограничения свободы. Гражданский иск потерпевшей стороной не заявлялся. Приговор в законную силу не вступил.

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