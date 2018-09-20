Победители «Молодежного резерва Прикамья» пройдут обучение в Малой академии госуправления Пермского края

СЕГОДНЯ 18:12 2018-09-20T18:12:53+03:00

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Пройдя специальный отбор, резервисты будут обучатся управленческим навыкам в течение одного учебного года. За это время молодым людям предстоит освоить «Программу подготовки управленческих кадров» и получить квалификацию «Менеджер в системе органов государственной власти и местного самоуправления».

По словам руководителя проекта «Молодежный резерв Прикамья-2018», победителя всероссийского конкурса «Лидер России» Анны Козицыной, эта программа обучения была разработана специально для молодёжного резерва с учётом анализа компетенций, который был проведён по результатам конкурса. «Образовательная программа, разработанная представителями кафедры государственного и муниципального управления Пермского университета по запросу Администрации губернатора Пермского края, носит практикоориентированный характер и учитывает специфику Пермского края, — говорит Анна Козицына. — Резервистам предстоит изучить основы управления, бюджетирования, налоговой системы, социально-экономической географии, государственных и муниципальных закупок, конфликтологии и медиации, пройти серию бизнес-тренингов. По итогам обучения резервисты сдадут 16 зачетов и 7 экзаменов, а также защитить свои собственные проекты, направленные на развитие Пермского края».

Напомним, всего в первом конкурсе «Молодежный резерв» приняли участие 1053 прикамцев. Из них 228 прошли интеллектуальный тест, 120 – прошли во второй этап. Призерами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев, 10 из них уже трудоустроены в Правительстве региона, либо в государственных учреждениях.

Справка: Малая академия государственного управления Пермского края (далее - МАГУ) была создана на базе РИНО ПГНИУ полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в сентябре 2006 года, стала одной и первых в федеральном округе. Цель создания академии - выявление и всестороннее развитие талантливой молодежи, их профессиональной ориентации на работу в органах государственной власти, местного самоуправления, бюджетных организациях, интеграции в общественно-политическую жизнь региона и округа. За 12 лет работы обучение в МАГУ прошли 501 человек - представители 54 специальностей и направлений подготовки из 13 вузов Пермского края.