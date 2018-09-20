В Перми депутаты разрешили проведение дорожных работ по ночам
Депутаты Законодательного Собрания Пермского края одобрили в первом чтении законопроект об отмене штрафов за проведение дорожных работ в ночное время. Инициатива принадлежит главе Перми Дмитрию Самойлова.
По мнению авторов законопроекта, подрядные организации смогут проводить дорожные работы в ночное время, не нарушая законодательство.
Также необходимость ночных дорожных работ объясняют нежеланием закрывать улицы города днем и отсутствием короткого объезда на крупных транспортных развязках.
Глава Перми также подчеркнул, что дорожные работы ведутся в очень ограниченное время и нужно успеть отремонтировать проезжую часть до наступления холодов. Поэтому жителям близлежащих домов придется немного потерпеть.
Ранее мы писали, что на улице Уральской открыли автомобильное движение по одной полосе в центр города.