2018-09-20T15:44:36+03:00
Общество

В Перми депутаты разрешили проведение дорожных работ по ночам

С такой инициативой выступил глава Перми Дмитрий Самойлов
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба ЗСфото: пресс-служба ЗС
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Депутаты Законодательного Собрания Пермского края одобрили в первом чтении законопроект об отмене штрафов за проведение дорожных работ в ночное время. Инициатива принадлежит главе Перми Дмитрию Самойлова.

По мнению авторов законопроекта, подрядные организации смогут проводить дорожные работы в ночное время, не нарушая законодательство.

Также необходимость ночных дорожных работ объясняют нежеланием закрывать улицы города днем и отсутствием короткого объезда на крупных транспортных развязках.

Глава Перми также подчеркнул, что дорожные работы ведутся в очень ограниченное время и нужно успеть отремонтировать проезжую часть до наступления холодов. Поэтому жителям близлежащих домов придется немного потерпеть.

Ранее мы писали, что на улице Уральской открыли автомобильное движение по одной полосе в центр города.

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