2018-09-20T15:10:04+03:00
Общество

В Перми построят спортивную базу «Летающий лыжник» за 82,5 млн рублей

Пермские власти определились с подрядчиком
Константин КЯКИНЕН
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Спортивная база СДЮШОР «Летающий лыжник» будет построена на ул. Тихая, 22 до августа 2019 года. Пермские власти уже определились с подрядчиком. Им стала компания «Артель» из Подмосковья. Из бюджета города ПЕрми на строительство спортивного комплекса выделено почти 82,5 млн рублей.

По проекту подрядчик должен возвести двухэтажное здание спортивной базы. В спортивном комплексе предусмотрены спортивный и тренажерный залы, раздевалки с душевыми, тренерская, медицинский кабинет.

Фундамент здания будет свайным, а само здание — каркасным со стальными рамами. Наружные стены будут выполнены из газобетона.

Ранее мы писали, что аппарат Правительства Пермского края отменил закупку на 2 млн рублей на перевозку пассажиров вертолетом. Власти решили пересмотреть условия контракта. Правительство захотело увеличить срок аренды с одного года до трех лет. Это позволит заключить более выгодный контракт.

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