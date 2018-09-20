2018-09-20T14:47:05+03:00
Происшествия

Рыбак из Пермского края пропал в Свердловской области

Владислав Митрохин ушел в лес в ночь на 15 сентября и пропал
Константин КЯКИНЕН
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В Нижнетурьинском районе Свердловской области пятые сутки ищут 41-летнего жителя Пермского края Владислава Митрохина. Житель Гремячинска отправился на рыбалку с двумя друзьями. В ночь на 15 сентября Владислав один ушел в лес между населенными пунктами Косья и Верх-Ис и пропал.

Последний раз мужчина выходил на связь 15 сентября - отправил жене SMS, после этого с ним никто не общался. Поиски ведутся ежедневно, мужчину ищут полицейские, спасатели и волонтеры..Ежедневно прочёсывается лес, где он может находиться. Кроме того, поисковики сплавлялись по реке вниз по течению, но никого не обнаружили.

Приметы пропавшего: среднего телосложения, рост примерно 174 см. Был одет в камуфляжную форму, фуражку с кокардой и резиновые болотники. На плече татуировка с изображением дракона.

Людей, знающих о местонахождении пермяка, просят позвонить по телефонам: +7 800 700 54 52, +7 900 205 24 65, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

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