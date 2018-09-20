2018-09-20T13:49:33+03:00
Общество

В Перми открыто автомобильное движение по улице Уральской в центр города

Подрядчик уложил асфальт с четной стороны улицы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми продолжается капитальный ремонт улицы Уральской, который начался еще в июле этого года. 1 сентября было открыто трамвайное движение, а сейчас подрядчики закончили укладывать асфальт по четной стороне Уральской от улицы Розалии Землячки до улицы Крупской. Автомобильное движение по направлению в центр города открыто. Продолжаются работы по подключению инженерных коммуникаций и фрезерованию асфальтового покрытия на нечетной стороне улицы Уральской.

Напомним, что капитальный ремонт дороги включает комплекс работ: переустройство инженерных коммуникаций: водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, замену системы наружного освещения, линии электроснабжения, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.

Ранее мы писали, что скоростной электропоезд «Ласточка» совершил первую поездку по Пермскому краю. Электричка проехала по маршруту Екатеринбург - Верещагино - Екатеринбург.

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