В Прикамье многодетным семьям будут выдавать деньги вместо бесплатной земли

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-20T11:21:12+03:00

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Из двадцати тысяч многодетных прикамских семей, мечтающих о собственном доме и подавших заявление на получение земли, за шесть лет участки для строительства обрели 11 598 семей. При этом в Перми, где в очереди на землю стоят около шести тысяч многодетных семей, а выделяют по 20-30 участков в год. То есть, чтобы получить землю, при нынешнем положении дел последним в очереди надо прождать 20 лет.

Поэтому депутаты краевого парламента решили изменить региональный закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям» - дать возможность семьям получить вместо земли деньги.

В четверг, 20 сентября, закон был принят во втором чтении. За месяц, прошедший с первого чтения, в законопроект было предложено 36 поправок. Из них приняли только 16 – в том числе депутаты исключили необходимость письменного согласия всех членов семьи.

Дискуссия разгорелась только вокруг одной поправки. Депутат от КПРФ Илья Кузьмин упорно убеждал коллег исключить критерий нуждаемости, то есть отменить норму, что многодетную семью можно поставить в список на получение денег вместо земли, только если она реально нуждается в улучшении жилищных условий. Но эта поправка не прошла.

Конкретные суммы, которые будут выплачивать многодетным семьям, в законе не указаны. Так как решение о компенсациях для многодетных семей будет принимать каждый муниципалитет в отдельности. В зависимости от того, есть ли такая необходимость или нет, и от наличия денег в местном бюджете. Определять размер денежной компенсации муниципалитеты тоже будут самостоятельно.

Кстати, подобный закон в начале августа был принят в соседней Свердловской области. Там размер компенсации определили в 200 тысяч рублей.