Чусовая вошла в десятку самых красивых и спокойных мест России

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-20T10:51:58+03:00

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Река Чусовая вошла в ТОП-10 самых красивых и умиротворяющих пейзажей России. Рейтинг составило РИА Новости.

- Река берет начало на восточных склонах Уральского хребта, в Азии, пересекает его и затем течет по западным склонам - уже в европейской части России, - пишет информационное агентство. - По берегам Чусовой высятся сотни живописных скал, на многих заметна слоистость, в некоторых местах изогнутая.

Десятка красивых мест России идеально подходит для фотообоев. Кроме Чусовой в список вошли озеро Эльтон (Волгоградская область), плато Путорана (Красноярский край), Кучерлинские озера (Алтай), Селигер, мыс Тарханкут (Крым). Также отмечены Убсунурская котловина (Республика Тыва), горный массив Хибины (Мурманская область), горный массив Шиханы (Башкортостан) и Национальный парк «Таганай» в Челябинской области.