В березниковской колонии Павел Миков встретился с украинкой, которую на родине считают мертвой
Дело в том, что пока женщина отбывала наказание в Березниках, ее мать в другом государстве признала дочь умершей. Таким образом, гражданка Украины, которой предстоит скорое освобождение, не сможет юридически находиться ни в России, ни вернуться на родину. Проблему Павел Миков надеется разрешить вместе с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой.
Также в рамках визита Павел Миков совместно с начальником ГУ ФСИН по Пермскому краю генерал-майором Владимиром Андреевым и заместителем прокурора по надзору в исправительных учреждениях Олегом Горшковым осмотрели производственные и жилые помещения, столовую и банно-прачечный комплекс.
По оценке Павла Микова, территория колонии находится в ухоженном состоянии, в жилых помещениях силами осужденных женщин, попавших в учреждение в основном за торговлю наркотиками, создан уют.