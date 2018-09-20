В березниковской колонии Павел Миков встретился с украинкой, которую на родине считают мертвой

СЕГОДНЯ 10:28 2018-09-20T10:28:19+03:00

Юридическую проблему, из-за которой она не может ни остаться в России, ни вернуться домой, он будет решать с омбудсменом Украины

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Дело в том, что пока женщина отбывала наказание в Березниках, ее мать в другом государстве признала дочь умершей. Таким образом, гражданка Украины, которой предстоит скорое освобождение, не сможет юридически находиться ни в России, ни вернуться на родину. Проблему Павел Миков надеется разрешить вместе с омбудсменом Украины Людмилой Денисовой.

Также в рамках визита Павел Миков совместно с начальником ГУ ФСИН по Пермскому краю генерал-майором Владимиром Андреевым и заместителем прокурора по надзору в исправительных учреждениях Олегом Горшковым осмотрели производственные и жилые помещения, столовую и банно-прачечный комплекс.

По оценке Павла Микова, территория колонии находится в ухоженном состоянии, в жилых помещениях силами осужденных женщин, попавших в учреждение в основном за торговлю наркотиками, создан уют.