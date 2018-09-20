2018-09-20T09:06:51+03:00
Происшествия

В Перми автоподставщики устроили ДТП, забрали чужой автомобиль и уехали

Двух молодых людей задержали, машина возвращена законному владельцу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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У 36-летнего жителя Перми похитили автомобиль. Около дома №12 по ул. Макаренко в него машину врезался ВАЗ-2114. Из машины вышли двое молодых людей и начали высказывать в его сторону претензии. Он не стал вступать в перепалку и отошел в сторону. В это время один из молодчиков сел в его «Ладу» 10-й модели, второй вернулся в свой автомобиль и они уехали.

Потерпевший обратился к сотрудникам патрульно-постовой службы, - сообщили в краевой полиции. - В кратчайшие сроки ВАЗ был обнаружен и передан потерпевшему. Ущерб, причиненный автомобилю, составил 50 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые и доставлены в отдел полиции. Ими оказались неработающий 28-летний пермяк и ранее судимый 26-летний друг. Молодые люди признались в содеянном.

По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело.

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