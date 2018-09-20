Пермские депутаты решили распространить льготы для пенсионеров на людей предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 08:51 2018-09-20T08:51:38+03:00

Ветераны труда предпенсионного возраста будут иметь льготы на оплату жилья и коммунальных услуг. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Депутаты Законодательного Собрания приняли решение все выплаты и льготы, которые сейчас имеют пенсионеры, сохранить для людей так называемого предпенсионного возраста. То есть для женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших возраста 60 лет.

Соответствующие правки будут внесены в девять законов Пермского края, предусматривающих предоставление мер социальной поддержки, налоговых и иных льгот.

В частности, ветераны труда, достигшие этого возраста, будут иметь право на ежемесячную денежную выплату в размере 774,19 рублей и ежемесячную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг - 417 рублей, даже если они еще не вышли на пенсию. Пермяки, достигшие предпенсионного возраста, будут платить только 50 процентов от транспортного налога. Обманутые дольщики этой категории получат право на субсидию из бюджета для оплаты взноса на завершение строительства многоквартирного дома,

Также льготы на оплату жилья и коммунальных услуг получат учителя предпенсионного возраста, работающие на селе.