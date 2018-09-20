2018-09-20T08:24:22+03:00
Общество

В Прикамье кот попал в капкан и ему ампутировали лапу

Хозяйка питомца отсудила у соседей 40 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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В Кунгурском районе в июне кот попал в металлический капкан диаметром 12 см. Женщина обнаружила своего питомца на земельном участке соседей. Спасти лапу коту не удалось, пришлось ампутировать.

Женщина обратилась в суд с заявлением о компенсации материального ущерба. Кроме того, она потребовала запретить установку капканов либо иных устройств, способных причинять увечья животным и людям на открытом земельном участке.

- Были частично удовлетворены требования истца, - сообщили в Кунгурском городском суде. - Был взыскан с ответчика материальный ущерб в заявленной истцом сумме, а также запрещен отлов крота и других грызунов с использованием капкана на земельном участке, принадлежащем ответчику.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее мы писали, что в Пермском крае в ДТП погибли медведь, лось и кабан. С начала года на дорогах края сбили насмерть 60 диких животных.

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