2018-09-20T07:34:54+03:00
Общество

18 ноября состоится второй забег на пермский небоскреб «Грин Плаза»

Спортсменам предстоит преодолеть 19 этажей, 507 ступеней
Константин КЯКИНЕН
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фото: официальная группа забега "Вконтакте"фото: официальная группа забега "Вконтакте"
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18 ноября в Перми пройдет второй вертикальный забег по ступеням бизнес-центра «Грин Плаза» (ул. Куйбышева, 95б). Спортсменам предстоит преодолеть 19 этажей, 507 ступеней. Дистанция забега составляет всего 215 метров, но бежать по ступеням очень сложно. Вертикальный забег - это редкая возможность испытать себя в скоростном подъеме на крышу здания такой высоты. Как отметили организаторы забега, регистрация будет открыта в ближайшие дни. Все собранные средства будут отправлены благотворительному фонду помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Берегиня».

Вертикальный забег на «Грин Плазу» в Перми во второй раз. В прошлом году участие состязании приняли 141 человек. Победителем забега стал Алексей Шипицын. В сумме организаторы забега собрали 23 230 рублей, которые направлены в помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

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