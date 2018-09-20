2018-09-20T08:43:48+03:00
Спорт

«Молот-Прикамье» уступил вокресенскому «Химику» лишь в серии буллитов

Подопечные Дмитрия Крамаренко набрали первые очки на выезде
Константин КЯКИНЕН
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фото: ХК "Молот-Прикамье"фото: ХК "Молот-Прикамье"
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Продолжается выездная серия «Молота-Прикамье». 19 сентября в Воскресенске (Московская область) пермяки встречались с местным «Химиком». После двух поражений в Казахстане пермские хоккеисты горели желанием дать бой одному из лидеров ВХЛ.

В первом периоде «Молотобойцы» пропустили в меньшинстве. Гол на счету Владимира Дьяченко. Отыграться подопечные Дмитрия Крамаренко сумели во втором отрезке матча. Шайбу забросил Матвей Тымченко. Ничейный счет сохранился до конца основного времени матча. Не сумели команды отличиться и в овертайме, а в серии послематчевых буллитов победу праздновали хоккеисты «Химика». 1:2 - третье выездное подряд поражение пермского клуба. Пермяки набрали одно очко и с 5 баллами занимают 15 место в турнирной таблице.

- Хорошая игра, хороший спортивный спектакль, - заметил после игры наставник «молотобойцев» Дмитрий Крамаренко. - Мы имели два хороших момента в первом периоде, в том числе выход «два в ноль», но не использовали его. Восемь минут оборонялись в меньшинстве, пропустили один гол. И потом было два равных периода – второй и третий. Дело дошло до буллитов. В серии буллитов потерпели фиаско. Но ребята молодцы, сражались – спасибо им. Соперника с победой.

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