В Пермском районе установлен дополнительный комплекс фотовидеофиксации, чтобы автомобилисты не гоняли по объездным дорогам

СЕГОДНЯ 06:55 2018-09-20T06:55:32+03:00

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Дополнительный комплекс фотовидеофиксации установлен в д. Нестюково Пермского района. Деревня находится недалеко от федеральной трассы Пермь-Екатеринбург и автомобилисты часто сокращают путь по местной дороге. По словам местных жителей, они гоняют по дороге с огромной скоростью, не соблюдают правила дорожного движения и часто создают аварийные ситуации. Комплекс фотовидеофиксации уже прошел проверку

- Комплекс осуществляет фиксацию мгновенной и средней скорости, - сообщили в министерстве транспорта Пермского края. - На этом участке дороги можно ехать только 20км/ч. В течение нескольких дней администрация Двуреченского сельского поселения Пермского района заключит соглашение с подрядчиком и вся информация будет передаваться в Госавтоинспекцию.

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