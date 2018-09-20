В Перми бойцы Росгвардии задержали религиозных фанатиков

СЕГОДНЯ 06:09 2018-09-20T06:09:59+03:00

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В Перми задержаны члены запрещенной религиозной организация. Спецоперация проводилась при активном участии СОБРа Росгвардии и при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ.

- В ходе совместных действий проверены более десятка адресов, где были изъяты крупные суммы денежных средств и запрещённая на территории Российской Федерации литература, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Религиозная группа проводила собрания, где вовлекала в свои ряды новых сторонников. Сейчас возбуждено уголовное дело.

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