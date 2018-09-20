2018-09-20T06:09:59+03:00
Общество

В Перми бойцы Росгвардии задержали религиозных фанатиков

У членов запрещенной группировки изъяты крупные суммы денег и экстремистская литература
Константин КЯКИНЕН
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В Перми задержаны члены запрещенной религиозной организация. Спецоперация проводилась при активном участии СОБРа Росгвардии и при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ.

- В ходе совместных действий проверены более десятка адресов, где были изъяты крупные суммы денежных средств и запрещённая на территории Российской Федерации литература, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Религиозная группа проводила собрания, где вовлекала в свои ряды новых сторонников. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Тем временем, как мы ранее писали, Александр Телепнев не согласен с приговором и собирается обращаться в Европейский суд по правам человека.В эфире радио «Комсомольская правда» - Пермь» экс-депутат, избивший DJ Smash, назвал приговор «беспрецедентно жестким». Пермский краевой суд 19 сентября оставил в силе приговор Ленинского районного суда. Александр Телепнев и Сергей Ванкевич, избивщие DJ Smash, проведут два года в колонии-поселении.

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