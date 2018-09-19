Александр Телепнев не согласен с приговором и собирается обращаться в Европейский суд по правам человека.

СЕГОДНЯ 19:58 2018-09-19T19:58:35+03:00

В Пермский краевой суд экс-депутат Законодательного Собрания Александр Телепнев пришел вместе с беременной супругой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Пермский краевой суд 19 сентября оставил в силе приговор Ленинского районного суда. Александр Телепнев и Сергей Ванкевич, избивщие DJ Smash, проведут два года в колонии-поселении. После приговора журналисты радио "Комсомольская правда" - Пермь" (96,6 FM) связались с бывшим депутатом.

- Я, конечно, недоволен тем, что беспрецедентно жесткий приговор оставили в силе, - рассказал Александр телепнев. - Причем не учли даже смягчающие обстоятельства - у меня двое несовершеннолетних детей, беременная жена, положительные характеристики, раньше я не судим. Ничего из этого не принято во внимание. И я не знаю, как выразить негодование. Буду обращаться в Европейский суд по правам человека.

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