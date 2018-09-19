2018-09-19T18:34:09+03:00
Общество

Скоростной электропоезд «Ласточка» совершил первую поездку по Пермскому краю

Электричка проехала по маршруту Екатеринбург - Верещагино - Екатеринбург
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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«Ласточки» заменят ускоренные пригородные поезда.«Ласточки» заменят ускоренные пригородные поезда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Опытную поездку совершил 19 сентября скоростной электропоезд ЭС2Г «Ласточка». Он прошел по маршруту Екатеринбург - Верещагино - Екатеринбург. Во время поездки специалисты РЖД проанализировали технические и экономические параметры «Ласточки» при движении на конкретных участках Свердловской железной дороги, готовность пригородной инфраструктуры к посадке-высадке пассажиров, время передвижения на популярных у жителей Прикамья направлениях Пермь-2 - Кунгур и Пермь-2 - Верещагино.

Планируется, что в Пермском крае «Ласточки» придут на замену ускоренным пригородным поездам, которые уже несколько лет курсируют на данных маршрутах в утреннее и вечернее время. Каждый месяц, чтобы добраться из Кунгура или Верещагино в краевой центр и обратно, электричками пользуются более 20 тысяч человек.

- «Ласточки» спроектированы с учетом российских климатических особенностей и отвечают пожеланиям самого требовательного пассажира, - сообщили в пресс-службе «РЖД». - В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты.

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