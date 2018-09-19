Минздрав Прикамья: «До конца 2019 года все ФАПы будут обеспечены специалистами»

СЕГОДНЯ 18:15 2018-09-19T18:15:25+03:00

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По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, для обеспечения жителей региона доступной медицинской помощью в Прикамье количество ФАПов будет продолжать расти. До конца 2019 года их число должно достичь 638. Это значит, что и потребность в медицинских кадрах увеличится.

«У нас в 600 ФАПах работает 550 фельдшеров, то есть на сегодня уже есть дефицит кадров, он составляет 47 человек. Учитывая то, что мы строим новые ФАПы, а также то, что люди уходят на пенсию, в ближайшее время дефицит может вырасти до 74 специалистов. Эту потребность коллеги из Министерства здравоохранения обещают закрыть в ближайшие два года за счёт реализации программы «Земский фельдшер» и целевого набора студентов, а также увеличения количества мест в профильных колледжах», — отметил Максим Решетников.

Как отметил в своем докладе и.о. министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев, первостепенным вопросом для ведомства является обеспечение новых ФАПов специалистами. «Помимо строительства ФАПов нужны и специалисты, которые смогут в них работать, повышая доступность и качество оказания медицинской помощи, — подчеркнул и.о. министра. — В этом году увеличили число мест в медицинских колледжах до 235, в следующем году планируем — еще на 15, до 250. В совокупности предпринимаемые меры позволят нам уже в этом году обеспечить 39 ФАПах новыми специалистами, а к концу следующего — еще 35. Потребность будет закрыта на 100%».

На заседании Правительства главный врач Нытвенской районной больницы Марина Обухова рассказала об опыте решения кадрового вопроса в территории. Здесь возводится новый ФАП, потребность в котором была озвучена губернатору во время его предвыборной кампании. До конца года предполагается, что медучреждение будет введено в эксплуатацию. «Кадровый вопрос, в частности по специалистам для нового ФАПа мы решаем в тесном взаимодействии с местной администрацией. Планируем, что специалисты будут привлечены для работы в ФАП по программе «Земский фельдшер», — пояснила главврач.

На возведение и ремонт ФАПов в Пермском крае за два года предполагается направить 214 млн рублей, из них 85 млн рублей – из федерального бюджета, 129 млн рублей – из краевого. Программа «Земский фельдшер» по привлечению специалистов на работу в территории региона реализуется при федеральном софинансировании. Размер единовременной выплаты одному специалисту составляет 500 тысяч рублей.

В этом году к участию в программе планируется привлечь 50 фельдшеров в 29 муниципальных образованиях Пермского края.