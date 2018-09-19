Электропоезд «Ласточка» совершил опытную поездку в Пермском регионе СвЖД

СЕГОДНЯ 17:49 2018-09-19T17:49:22+03:00

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19 сентября состоялась опытная поездка электропоезда ЭС2Г «Ласточка» по маршруту Екатеринбург – Верещагино – Екатеринбург.

В ходе поездки были проанализированы технические и экономические параметры «Ласточки» при движении на конкретных участках, готовность пригородной инфраструктуры к посадке-высадке пассажиров скоростных поездов, перспективное время хода на популярных у жителей Прикамья направлениях Пермь-2 – Кунгур и Пермь-2 – Верещагино (главный ход Транссиба).

Планируется, что в Пермском регионе «Ласточки» придут на замену ускоренным пригородным поездам, которые уже несколько лет курсируют на данных маршрутах в утреннее и вечернее время. Каждый месяц, чтобы добраться из Кунгура или Верещагино в краевой центр и обратно, электричками пользуются более 20 тысяч человек.

Инновационные «Ласточки» спроектированы с учетом российских климатических особенностей, технологических стандартов, специальных требований к безопасности и защите окружающей среды и отвечают пожеланиям самого требовательного пассажира. В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты.

Первые «Ласточки» на Свердловской магистрали появились в ноябре 2015 года на направлениях Екатеринбург – Нижний Тагил и Екатеринбург – Каменск-Уральский. Позже добавился поезд до Шали через Первоуральск, а января 2018 года маршруты «Ласточек» были продлены до малых городов Свердловской области: по пятницам и воскресеньям вечерняя электричка Екатеринбург – Нижний Тагил следует до Кушвы, Екатеринбург – Кузино до Шали.

Заполняемость вечерних рейсов из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Кузино достигает 100%. Пассажиров привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда.