Таможенники аэропорта задержали пассажира, который вез из Турции в личном багаже 56 килограммов одежды

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-19T17:15:33+03:00

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В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» таможенники задержали пассажира, прилетевшего из Турции. Мужчина нес в руках четыре огромных черных баула общим весом в 56 килограммов.

При досмотре выяснилось, что багаж туриста набит футболками, джинсами, платьями и костюмами с лейблами известных брендов. А значит, речь шла о незадекларированной товарной партии, а также о вероятном контрафакте.

- В своем объяснении мужчина пояснил, что занимается предпринимательсвом, но в этот раз решил совместить приятное с полезным: не только отдохнуть на турецком побережье Аланьи, но и закупить товар для своего магазина в Перми, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Сейчас вещи отправили на склад временного хранения, а таможенникам предстоит установить их стоимость и законность перевозки. Для этого будет сделан запрос компаниям-правообладателям брендов. Если выяснится, что разрешение на использование товарного знака они не давали, туристу-предпринимателю грозит крупный штраф и конфискация привезенной одежды.