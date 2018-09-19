2018-09-19T15:41:37+03:00
Происшествия

В Прикамье грузовик MАN с полуприцепом врезался в «Газель», два человека пострадали

Авария произошла утром 19 сентября на трассе Пермь-Екатеринбург в Суксунском районе
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: УГИБДД по Пермскому краюфото: УГИБДД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

19 сентября в 7.38 утра на трассе Пермь-Екатеринбург произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. 48-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом нарушил правила дорожного движения, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. На 142 километре автодороги в Суксунском районе он допустил столкновение с «Газелью», которая двигалась со стороны Перми в направлении Екатеринбурга, сообщили в краевом управлении ГИБДД,

В ДТП пострадали 31-летний водитель и 29-летний пассажир «Газели». Сама машина превратилась в груду искореженного металла. По факту ДТП проводится проверка.

- Госавтоиспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима. Берегите себя, своих близких и окружающих, - отметили в ГИБДД.

Ранее мы сообщали. что в Перми автомобиль Geely врезался в ехавшую впереди иномарку. 49-летний мужчина госпитализирован в больницу

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прикамских фермеров обязали очистить земельный участок и закрыть производство
В Прикамье 26-летняя девушка организовала подпольное казино в подвале жилого дома
В Прикамье мошенники все чаще используют мессенджеры и социальные сети
В Перми наказали школу, которая отказалась зачислять ученицу в десятый класс
В Перми спасатели нашли заблудившегося возле Северного кладбища грибника
Правительство Пермского края отменило аукцион на аренду вертолета за 2 млн рублей
В Перми должник может остаться без Infiniti
Пермяк отсудил за неисправный автомобиль двойную стоимость
Сто пермских школьников получили премию «Золотой резерв»
В Краснокамске судебный пристав вступил в схватку с алиментщиком и его другом
32-летний пермяк совершил разбойное нападение на девушку в Кудымкарском районе
В Перми автомобиль Geely врезался в ехавшую впереди иномарку