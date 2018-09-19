В Прикамье грузовик MАN с полуприцепом врезался в «Газель», два человека пострадали

СЕГОДНЯ 15:41 2018-09-19T15:41:37+03:00

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19 сентября в 7.38 утра на трассе Пермь-Екатеринбург произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. 48-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом нарушил правила дорожного движения, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. На 142 километре автодороги в Суксунском районе он допустил столкновение с «Газелью», которая двигалась со стороны Перми в направлении Екатеринбурга, сообщили в краевом управлении ГИБДД,

В ДТП пострадали 31-летний водитель и 29-летний пассажир «Газели». Сама машина превратилась в груду искореженного металла. По факту ДТП проводится проверка.

- Госавтоиспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима. Берегите себя, своих близких и окружающих, - отметили в ГИБДД.

Ранее мы сообщали. что в Перми автомобиль Geely врезался в ехавшую впереди иномарку. 49-летний мужчина госпитализирован в больницу