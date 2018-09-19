Прикамских фермеров обязали очистить земельный участок и закрыть производство
В Прикамье суд удовлетворил требования прокуратуры о прекращении деятельности крестьянско-фермерского хозяйства в жилой зоне деревни Ашша Чернушинского района. Сельхозпредприятие, которое занимается разведением крупного рогатого скота и производством молочной продукции, нарушало санитарно-эпидемиологические требования.
- Земельный участок в деревне Ашша был захламлен отходами животноводства, - сообщили в краевой прокуратуре. - А индивидуальные колодцы соседних жилых домов находятся в непосредственной близости с источником загрязнения грунтовых вод - площадкой для складирования отходов животноводства.
Отобранные пробы атмосферного воздуха установили превышение норм предельно допустимой концентрации аммиака на границе с жилой зоной.
Прокурор района направил в Чернушинский районный суд исковое заявление с требованием обязать главу крестьянско-фермерского хозяйства очистить занимаемый земельный участок от отходов и прекратить на нем производственную деятельность.
Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района. Решение в законную силу не вступило.