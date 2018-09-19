2018-09-19T14:37:09+03:00
Общество

В Прикамье 26-летняя девушка организовала подпольное казино в подвале жилого дома

За незаконное проведение азартных игр она заплатит штраф - 10 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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26-летнюю жительницу города Чайковского уличили в незаконном проведении азартных игр. Она организовала подпольное казино в подвале дома по Приморскому бульвару. Там она установила игорное оборудование, к которому провела интернет.

Но работало подпольное казино не долго. Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции чайковской полиции быстро пресекли деятельность нелегального игорного заведения.

- Постановлением суда виновной назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в краевом следственном комитете. - Постановление в законную силу не вступило.

Тем временем, как мы ранее писали, в Прикамье мошенники все чаще используют мессенджеры и социальные сети. Преступники взламывают страницу пользователя и от его имени просят деньги в долг.

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