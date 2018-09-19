В Прикамье 26-летняя девушка организовала подпольное казино в подвале жилого дома
26-летнюю жительницу города Чайковского уличили в незаконном проведении азартных игр. Она организовала подпольное казино в подвале дома по Приморскому бульвару. Там она установила игорное оборудование, к которому провела интернет.
Но работало подпольное казино не долго. Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции чайковской полиции быстро пресекли деятельность нелегального игорного заведения.
- Постановлением суда виновной назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в краевом следственном комитете. - Постановление в законную силу не вступило.
Тем временем, как мы ранее писали, в Прикамье мошенники все чаще используют мессенджеры и социальные сети. Преступники взламывают страницу пользователя и от его имени просят деньги в долг.