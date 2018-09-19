В Прикамье мошенники все чаще используют мессенджеры и социальные сети

СЕГОДНЯ 14:12 2018-09-19T14:12:32+03:00

Изменить размер текста: A A

За 8 месяцев 2018 года зарегистрировано 1936 хищений, совершенных бесконтактным способом, что составляет 8,2 % от общего количества зарегистрированных преступлений. По сравнению с прошлым годом их количество снизилось на 5,5%, но способы обмана доверчивых граждан становятся все изощреннее.

Самые распространенные - это телефонные мошенничества (685 фактов) и интернет-мошенничества (668 фактов). Зачастую преступники комбинируют средства связи, в результате чего мошенничество может начаться в Интернете, а закончиться разговором по телефону. Реже встречаются кражи (574) и вымогательства ( 9).

Подполковник полиции Роман Теплоухов отметил, что мошенники все чаще находят своих жертв не только через собственные сайты, но и через социальные сети и мессенджеры. Они забрасывают пользователей сообщениями с предложениями получить приз от компаний, торговых сетей, сетей АЗС. Он отметил, что нельзя переходить по подозрительной ссылке и нужно сразу блокировать контакт. Также следует поступать и с подозрительными СМС. Нужно всегда проверять сообщения с просьбами перевести деньги на банковскую карточку или телефон, даже просит хорошо знакомый человек.