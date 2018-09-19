2018-09-19T13:34:17+03:00
Общество

В Перми наказали школу, которая отказалась зачислять ученицу в десятый класс

Положение о порядке приема обучающихся в школу было признано незаконным
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Орджоникидзевском районе Перми ученицу, окончившую 9 классов в школе №37, отказались принимать в десятый класс. Причиной отказа послужил якобы неудовлетворительный результат индивидуального школьного тестирования в профильную группу. При этом девятиклассница прошла государственную итоговую аттестацию.

- Отказ в зачислении ребенка в общеобразовательную организацию является грубым нарушением его законных прав и интересов на получение доступного и бесплатного образования, - сообщили в краевой прокуратуре. - По требованию прокурора права ученицы восстановлены, нона зачислена в 10 класс.

Кроме того, прокуратура потребовала у руководства общеобразовательного учреждения привести в соответствие с законодательством локальный документ «Положение о порядке приема обучающихся в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми». Согласно документу, на свободные места первым делом принимались дети и внуки сотрудников школы и социальных партнеров, работающих с учреждением на договорной основе.

Школа привлечена к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства об образовании начальнику департамента образования администрации Перми.

По результатам проверки директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности, права несовершеннолетней ученицы восстановлены в полном объеме.

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