В Перми спасатели нашли заблудившегося возле Северного кладбища грибника

СЕГОДНЯ 12:41 2018-09-19T12:41:10+03:00

Пожилой мужчина провел в лесу весь день

Изменить размер текста: A A

18 сентября днем 76-летний пермяк ушел за грибами из дома по ул. Красноборской, 11 в районе Северного кладбища и пропал. Около восьми часов вечера сообщение о пропавшем пенсионере поступило спасателям.

- На поиски выехали две группы оперативного реагирования, - рассказали в Пермской городской службе спасения. - Они держали связь с потерявшимся грибником по сотовому телефону. Спасатели стали обследовать на квадроцикле лес от поворота от ул. Якутской в сторону Закамска и места возле старого Северного кладбища.

В 22.40 спасатели нашли потерявшегося грибника. Несмотря на то, что пенсионер гулял по лесу, он находился в удовлетворительном состоянии. Медики оказали грибнику первую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Тем временем, пропал мужчина, возвращавшийся в Пермь из Москвы. Александр Оборин выехал на поезде три недели назад.