2018-09-19T12:25:08+03:00
Общество

Правительство Пермского края отменило аукцион на аренду вертолета за 2 млн рублей

Власти решили пересмотреть условия контракта
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Аппарат Правительства Пермского края отменил закупку на 2 млн рублей на перевозку пассажиров вертолетом вчера, 18 сентября. Власти решили пересмотреть условия контракта. Правительство захотело увеличить срок аренды с одного года до трех лет. Это позволит заключить более выгодный контракт.

Начальная цена лота аннулированного аукциона составляла 2 млн рублей. В техзадании отмененного конкурса контракт подразумевал работу авиаторов в течение года до 30 сентября 2019 года. Вертолет должен был вмещать до 22 человек, развивать крейсерскую скорость до 180 км/ч и обладать дальностью беспосадочного полета на расстояние в 480 километров.

Планируется, что перевозчик будет выполнять авиарейсы по заявкам правительства. Полеты будут осуществляться как в регионе, так и на территории России.

Ранее мы писали, что Пермский краевой суд оставил приговор экс-депутату, который избил DJ Smash, без изменений.

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