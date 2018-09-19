В Перми должник может остаться без Infiniti

СЕГОДНЯ 11:34 2018-09-19T11:35:18+03:00

Иномарка арестована и через 10 дней будет передана на реализацию

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Пермяк может лишиться элитной иномарки из-за накопленных долгов. Судебные приставы Мотовилихинского района города Перми арестовали Infiniti QX 70. Машина была обнаружена в ходе рейда, проводимого сотрудниками ведомства.

Иномарка передана на ответственное хранение кредитору, который безуспешно пытался взыскать с хозяина авто 500 тысяч рублей. Более того, за должником числится 100 тысяч рублей, не оплаченных им в пользу ИФНС.

- Даже после ареста Infiniti мужчина не явился на прием, - сообщили в службе судебных приставов. - В случае если он не погасит долги в установленный законом десятидневный срок, японский кроссовер будет передан на реализацию. В случае погашения всех задолженностей, в числе которых и сумма, затраченная приставами на вызов эвакуатора, денежные средства, оставшиеся от реализации автомобиля, будут возращены бывшему владельцу Infiniti.