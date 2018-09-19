Пермяк отсудил за неисправный автомобиль двойную стоимость

СЕГОДНЯ 10:13 2018-09-19T10:13:58+03:00

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Житель Перми приобрел автомобиль Kia Sorento, произведенный ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД», за 1 миллион 309 тысяч 900 рублей. Изготовитель предоставил на автомобиль гарантию сроком на 60 месяцев или 150 тысяч километров пробега.

На пятый год гарантии автомобиль находился на гарантийном ремонте для устранения недостатков более 30 дней и не мог пользоваться в это время машиной, что по закону «О защите прав потребителя» является основанием для расторжения договора купли-продажи и возврата денежных средств. Кроме того экспертиза показала, что автомобиль имел недостатки в работе автоматической коробке передач в виде «толчков» в положении «D» и «R», а также при автоматическом переключении скоростей в процессе движения автомобиля.

Мужчина в своем иске, поданном в Кировский районный суд, просил взыскать с изготовителя автомобиля стоимость машины, убытки, связанные с оплатой процентов по кредитному договору, разницу между ценой автомобиля по договору и ценой соответствующего автомобиля на момент вынесения решения суда. Кроме того, он потребовал выплатить неустойку за нарушение сроков удовлетворения требования по возврату денег, компенсацию морального вреда, а также судебные расходы.

Кировский суд иск владельца автомобиля удовлетворил. Он решил взыскать с производителя полную стоимость автомобиля (1 309 900 рублей), убытки в размере 490 тысяч рублей и разницу в цене в размере 570 тысяч рублей. Кроме того, ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД» должно выплатить покупателю компенсацию морального вреда - 10 тысяч рублей, неустойку - 300 тысяч рублей, штраф - 200 тысяч рублей, расходы на госпошлину.

Компания обратилась с жалобой в Пермский краевой суд, но он оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.