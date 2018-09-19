2018-09-19T10:13:58+03:00
Общество

Пермяк отсудил за неисправный автомобиль двойную стоимость

Автоматическая коробка передач в «Kia Sorento» была бракованной
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Житель Перми приобрел автомобиль Kia Sorento, произведенный ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД», за 1 миллион 309 тысяч 900 рублей. Изготовитель предоставил на автомобиль гарантию сроком на 60 месяцев или 150 тысяч километров пробега.

На пятый год гарантии автомобиль находился на гарантийном ремонте для устранения недостатков более 30 дней и не мог пользоваться в это время машиной, что по закону «О защите прав потребителя» является основанием для расторжения договора купли-продажи и возврата денежных средств. Кроме того экспертиза показала, что автомобиль имел недостатки в работе автоматической коробке передач в виде «толчков» в положении «D» и «R», а также при автоматическом переключении скоростей в процессе движения автомобиля.

Мужчина в своем иске, поданном в Кировский районный суд, просил взыскать с изготовителя автомобиля стоимость машины, убытки, связанные с оплатой процентов по кредитному договору, разницу между ценой автомобиля по договору и ценой соответствующего автомобиля на момент вынесения решения суда. Кроме того, он потребовал выплатить неустойку за нарушение сроков удовлетворения требования по возврату денег, компенсацию морального вреда, а также судебные расходы.

Кировский суд иск владельца автомобиля удовлетворил. Он решил взыскать с производителя полную стоимость автомобиля (1 309 900 рублей), убытки в размере 490 тысяч рублей и разницу в цене в размере 570 тысяч рублей. Кроме того, ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД» должно выплатить покупателю компенсацию морального вреда - 10 тысяч рублей, неустойку - 300 тысяч рублей, штраф - 200 тысяч рублей, расходы на госпошлину.

Компания обратилась с жалобой в Пермский краевой суд, но он оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми спасатели нашли заблудившегося возле Северного кладбища грибника
Правительство Пермского края отменило аукцион на аренду вертолета за 2 млн рублей
В Перми должник может остаться без Infiniti
Сто пермских школьников получили премию «Золотой резерв»
В Краснокамске судебный пристав вступил в схватку с алиментщиком и его другом
32-летний пермяк совершил разбойное нападение на девушку в Кудымкарском районе
В Перми автомобиль Geely врезался в ехавшую впереди иномарку
В Краснокамске за невыплату заработной платы оштрафовано автотранспортное предприятие
В Прикамье будут судить экс-главу Октябрьского сельского поселения
В Прикамье отец заступился за дочь и ударил ножом зятя
Пропавшую 10 сентября 54-летнюю жительницу Губахи убил бывший муж
В Прикамье за превышение должностных полномочий осужден главный врач больницы
В Прикамье пациент сбегал из больницы и нападал на женщин
В ДТП под Пермью пострадали четыре человека
Медицинская помощь для сельских жителей в Прикамье станет доступнее благодаря новому ФАПу
В Перми почистят Мотовилихинский пруд от 20-летних залежей ила
Мать, которая заморила дочь голодом в Краснокамске, оставлена под стражей
В Прикамье мужчина украл с садовых участков три контейнера от полутора до пяти тонн
Бассейн в Закамске достроят в октябре
В Прикамье на пожаре погиб 62-летний мужчина
В Перми пожилая женщина добилась звания «Ветеран труда»
В Перми осудили нелегального валютчика
В Перми конкурсный управляющий приговорен к штрафу 15 млн рублей за откат
В Перми под колесами иномарки оказался 10-летний ребенок
В Прикамье водитель, пытавшийся подкупить инспектора ДПС, осужден
Пермяки вновь почувствовали сильный запах хлора в поселке Крым
«Молот-Прикамье» проиграл «Торпедо» из Усть-Каменогорска