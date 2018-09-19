2018-09-19T09:39:45+03:00
Общество

Сто пермских школьников получили премию «Золотой резерв»

Талантливые ребята получили по 25 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба городской администрациифото: пресс-служба городской администрации
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В Органном зале Перми состоялось торжественное вручение премий главы города Перми «Золотой резерв» ста самым талантливым школьникам. Все эти ребята добились серьезных успехов – стали лауреатами и призерами конкурсов, выставок, олимпиад, проявили себя в общественной работе и т. д. В сотню обладателей премий в размере 25 тысяч рублей вошли учащиеся 8-11 классов из 40 школ города.

Победители конкурса определялись по пяти номинациям. В категории «Интеллект» премию получили 40 ребят, по 15 обучающихся праздновали победу в номинациях «Художественное творчество», «Техническое творчество», «Спорт» и «Социальная деятельность».

16 получателей премии – выпускники этого года. Часть из них стали студентами ведущих высших учебных заведений страны: Московского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Московского физико-технологического института, Российского университета дружбы народов. Полный список получателей награды можно найти здесь.

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