В Краснокамске судебный пристав вступил в схватку с алиментщиком и его другом

СЕГОДНЯ 09:16 2018-09-19T09:16:46+03:00

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10 сентября в Краснокамске судебные приставы столкнулись с отчаянным сопротивлением должника и гостившего у него приятеля. Нерадивый родитель не захотел проследовать за инспекторами в отдел судебных приставов Он начал проявлять агрессию уже в ходе ознакомления с постановлением о принудительном приводе.

Неплательщик хватился за перила крыльца и сказал, что никуда не пойдет. Тогда судебный пристав еще раз предупредил алиментщика о возможном применении к нему силы, но услышал в ответ нецензурную брань в свой адрес.

- Проведя силовой прием, сотрудник службы зафиксировал должника на садовой дорожке и попытался надеть на него наручники, но в это время к нему подбежал приятель алиментщика и, схватив его сзади за шею, начал душить, - рассказали в службе судебных приставов. - Ударив нападающего по ноге, судебный пристав освободился от захвата и применил электрошокер. Разъяренный мужчина бросился к гаражу, схватил стоявшую там совковую лопату и стал кричать, что всех убьет.

Когда судебные приставы отошли на безопасное расстояние, дебоширы решили скрыться в доме, но Денис Леонов, моментально отреагировав, не дал им этого сделать. Побег был пресечен уже на пороге. Но уклонисту удалось травмировать приставу ногу дверью.

- Судебный пристав успокоил буйного гражданина электрошокером и надел на него наручники. - сообщили в ведомстве. - На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении в отношении правонарушителей уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В результате противоправных действий Денису Леонову причинена травма, судебный пристав временно нетрудоспособен.