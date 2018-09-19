2018-09-19T08:50:43+03:00
Происшествия

32-летний пермяк совершил разбойное нападение на девушку в Кудымкарском районе

Мужчину задержали благодаря бдительным гражданам
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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26-летняя жительница Кудымкарского района сообщила в полицию, что на нее напал неизвестный. 13 сентября днем женщина шла по мосту через реку Мечкор села Белоево и дорогу ей преградил неизвестный мужчина. Он достал нож и потребовал ценные вещи. Пока девушка приходила в себя, он схватил сотовый телефон и скрвылся.

Девушка описала грабителя. С ее слов был составлен фоторобот.

- Ориентировки на подозреваемого получили наружные наряды, участковые уполномоченные проводили подворовой обход граждан, - сообщили в краевой полиции. - О местонахождении подозреваемого в полицию сообщили бдительные граждане. Они увидели мужчину схожего по приметам на окраине села, поймали его и удерживали до приезда полиции.

Стражи порядка доставили подозреваемого в грабеже в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Там выяснилось, что 32-летний мужчина уже был неоднократно судим.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Следствие по уголовному делу продолжается.

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