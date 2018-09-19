2018-09-19T07:46:19+03:00
Происшествия

В Перми автомобиль Geely врезался в ехавшую впереди иномарку

49-летний мужчина госпитализирован в больницу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Авария произошла 18 сентября в Орджоникидзевском районе краевой столицы на улице Лянгасова около 18 часов.

- 49-летний водитель Geely в районе дома по ул. Боковой, 23а не смог соблюсти безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся впереди автомобилем Hyndai Getz под управлением 30-летней женщины, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина с различными травмами был госпитализирован в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в аварии под Пермью пострадали четыре человека. Водитель микроавтобуса превысил скорость и налетел на бордюр. В результате микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся. В аварии пострадали четыре человека, в том числе водитель. Все они мужчины, им оказана медицинская помощь.Уже установлено, что микроавтобус не относится к общественному транспорту Перми.

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