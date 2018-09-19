В Краснокамске за невыплату заработной платы оштрафовано автотранспортное предприятие

СЕГОДНЯ 07:30 2018-09-19T07:31:00+03:00

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Краснокамская прокуратура проверила поступившие сообщения сотрудников автотранспортного предприятия «ПАП-3» о невыплате заработной платы. В ходе проверки было установлено, что у организации имеется задолженность перед 68 работниками за февраль - май 2018 года в размере 2,4 млн. рублей.

На основании постановления прокурора Краснокамска общество было привлечено к административной ответственности, предприятию назначен штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, по материалам проверки правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

После прокурорской проверки работодатель выплатил сотрудникам предприятия заработную плату с февраля по апрель этого года. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города Краснокамска.