В Прикамье будут судить экс-главу Октябрьского сельского поселения

СЕГОДНЯ 07:14 2018-09-19T07:14:48+03:00

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В Прикамье завершено уголовное дело в отношении экс-главы Окябрьского сельского поселения. Чиновник обвиняется в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями, служебном подлоге и мошенничестве

В 2015 году глава сельского поселения необоснованно выплатил подрядной организации по муниципальному контракту на строительство дорог в поселке Октябрьский более 1,5 миллионов рублей за невыполненные и некачественно выполненные работы. Кроме того, он дал указание подрядчику использовать в строительстве дорог щебень из местного карьера без лицензии на добычу полезных ископаемых. Тем самым он причинил ущерб государству на сумму более 800 тысяч рублей.

К тому же чиновник необоснованно выплатил другой подрядной организации более 500 тысяч рублей на основании фиктивного договора на строительство теплотрассы в поселке Октябрьский. Эти работы были уже выполнены в рамках другого муниципального контракта.

Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд, сообщили в краевом следственном комитете.