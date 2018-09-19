В Прикамье отец заступился за дочь и ударил ножом зятя

СЕГОДНЯ 06:50 2018-09-19T06:50:41+03:00

Он услышал, как 40-летний мужчина избивает его дочь и не выдержал

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51-летний житель Сылвы заступился за свою дочь и отправится в колонию на два с половиной года.

6 июня в Пермском районе разыгралась драма. 40-летний мужчина стал избивать свою сожительницу. В это время в квартире находился отец женщины. Он решил отомстить обидчику своей дочери. Взяв нож, он подошел к зятю и нанес несколько ударов в грудь. Домашнему тирану был причинен тяжкий вред здоровья, а отец дочери оказался на скамье подсудимых.

Приговор вступил в законную силу, отец женщины осужден на 2 лет 6 месяцев лишения свободы, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали, что пропавшую 10 сентября 54-летнюю жительницу Губахи убил бывший муж. Тело он спрятал под полом старой бани.Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.