Пропавшую 10 сентября 54-летнюю жительницу Губахи убил бывший муж

СЕГОДНЯ 06:33 2018-09-19T06:34:37+03:00

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10 сентября пропала 54-летняя жительница Губахи, которая уехала в гости к своему бывшему мужу в Александровский район. Учитывая все обстоятельства исчезновения, следователи посчитали, что она могла стать жертвой преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе розыска было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении убийства задержали 55-летнего бывшего мужа погибшей женщины.

Как нам рассказали в краевом следственном комитете, мужчина убил свою бывшую супругу. 13 сентября во время распития спиртных напитков в доме мужчины в поселке Всеволодо-Вильва Александровского района между бывшими супругами вспыхнула ссора. Мужчина жестоко избил женщину. От полученных травм она скончалась.

- С целью скрыть следы и избежать ответственности за совершенное особо тяжкое преступление, мужчина закопал тело под полом старой бани, где оно позже было обнаружено следователем и сотрудниками полиции, - сообщили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.