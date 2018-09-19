2018-09-19T06:34:37+03:00
Происшествия

Пропавшую 10 сентября 54-летнюю жительницу Губахи убил бывший муж

Тело он спрятал под полом старой бани
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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10 сентября пропала 54-летняя жительница Губахи, которая уехала в гости к своему бывшему мужу в Александровский район. Учитывая все обстоятельства исчезновения, следователи посчитали, что она могла стать жертвой преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе розыска было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении убийства задержали 55-летнего бывшего мужа погибшей женщины.

Как нам рассказали в краевом следственном комитете, мужчина убил свою бывшую супругу. 13 сентября во время распития спиртных напитков в доме мужчины в поселке Всеволодо-Вильва Александровского района между бывшими супругами вспыхнула ссора. Мужчина жестоко избил женщину. От полученных травм она скончалась.

- С целью скрыть следы и избежать ответственности за совершенное особо тяжкое преступление, мужчина закопал тело под полом старой бани, где оно позже было обнаружено следователем и сотрудниками полиции, - сообщили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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