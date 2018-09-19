В Прикамье за превышение должностных полномочий осужден главный врач больницы

СЕГОДНЯ 06:18 2018-09-19T06:18:34+03:00

Он заплатит штраф в 70 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Главный врач краевого противотуберкулезного диспансера №2 предстал перед судом в Березниках. Он обвинялся в превышении должностных полномочий.

В суде было доказано, что осенью 2015 года руководитель медицинского учреждения подписал акт о приемке работ по обустройству спортивной площадки. Со строительной организацией рассчитались, но позднее выяснилось, что подрядчик выполнил работы не в полном объеме. В результате краевому министерству здравоохранения был причинен ущерб в размере более 717 тысяч рублей.

- Суд приговорил главного врача к штрафу в размере 70 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Кроме того, бывший руководитель больницы не сможет работать на распорядительных и административных должностях на протяжении 2 лет. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что мать, которая заморила дочь голодом в Краснокамске, оставлена под стражей