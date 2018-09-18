Медицинская помощь для сельских жителей в Прикамье станет доступнее благодаря новому ФАПу

СЕГОДНЯ 17:08 2018-09-18T17:08:27+03:00

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Первичную медицинскую помощь в новом ФАПе смогут получить жители д. Блины и соседних деревень Пермяки и Юшковка – порядка 500 человек.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что Президент России Владимир Путин в Указе о развитии России до 2024 года одним из ключевых направлений развития страны обозначает систему здравоохранения. «Президент определил развитие инфраструктуры системы здравоохранения в качестве приоритетного направления. В Пермском крае уже есть план работы, и в бюджете заложены средства: и на ремонты, и на развитие системы фельдшерско-акушерских пунктов, и на новые крупные объекты», — отмечал глава региона.

В деревне Блины уже установлен фундамент под новое учреждение здравоохранения, на этой неделе будет установлен и сам модуль для ФАПа. До конца года в него завезут и установят все необходимое для оказание медицинской помощи оборудование, а также подключат здание к коммуникациям.

«Основа этого здания — это металлический каркас, который производится у нас на предприятии, несущие конструкции из сендвич-панелей также заводского производства», — рассказал директор компании-подрядчика (ООО «Стройсервис») Станислав Кудряшов.

По словам заместителя главного врача Кунгурской городской больницы Сергея Кирякова, здесь будет оказываться первичная фельдшерская помощь. «Здесь фельдшер будет принимать пациентов, при необходимости забирать анализы, регистрировать электрокардиограмму. Кроме того, специалисты смогут консультироваться с коллегами через интернет», — пояснил Сергей Киряков. Также врач подчеркнул, что фельдшер сможет сам выдавать направление на госпитализацию, за которым жителям деревень больше не нужно будет ездить в городскую поликлинику.

До конца 2019 года в Прикамье предполагается открыть в общей сложности 66 ФАПов.

Справка:

В рамках федерального проекта по расширению сети сельских медицинских учреждений в Пермском крае планируется строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий взамен ветхих зданий, находящихся в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек. Формированием программы по строительству учреждений на период после 2019 года занимается Министерство здравоохранения Пермского края.

Согласно утвержденным проектным решениям, в Пермском крае будут строиться фельдшерско-акушерские пункты площадью 72 кв.м. При этом краевое Правительство берет на себя поставку и монтаж новых модульных зданий, их оснащением медицинским оборудованием и лицензирование новых ФАПов и амбулаторий. А органы местного самоуправления предоставляют земельные участки под возведение новых медучреждений, организуют благоустройство прилегающей территории и подключение строений к инженерным сетям, а также содержат сети в границах выделенного участка.