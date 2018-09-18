Мать, которая заморила дочь голодом в Краснокамске, оставлена под стражей

СЕГОДНЯ 14:42 2018-09-18T14:42:51+03:00

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13 сентября Мотовилихинский суд Перми принял решение оставить под стражей жительницу Краснокамска, которая заморила свою дочь голодом.

Как нам сообщила помощник судьи Мотовилихинского районного суда Перми, ответственный за взаимодействие со СМИ, Юлия Тайсина, 18 сентября решение суда вступило в законную силу. Под стражей подозреваемая в убийстве будет находиться до 18 декабря 2018 года.

Напомним, что в июле в Краснокамске от голода скончалась 14-летняя Полина (имя девочки изменено), лучшая ученица в классе. Знакомые и соседи семьи рассказывают, что семиклассница жила в ужасных условиях. Они слышали, как мать Оксана кричит на Полину матом. Подруги говорят, что дома семиклассницу наказывали, если она приносила четверку. И жили они впроголодь. Оксана не работает, где отец Полины – неизвестно, долг за коммуналку у них перевалил за 100 тысяч рублей. Органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Все обстоятельства совершения преступления будут установлены в ходе следствия.