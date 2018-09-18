В Прикамье мужчина украл с садовых участков три контейнера от полутора до пяти тонн

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-18T14:15:43+03:00

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В июне этого года в полицию Кунгура обратились три женщины. Они сообщили, что с их садовых участков похитили металлические контейнеры. По фактам краж правоохранители возбудили уголовные дела.

Сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего неработающего мужчину. Он признался, что в мае вывез с территорий садовых участков три металлических контейнера весом от полутора до пяти тонн. Впоследствии он их продал, а деньги использовал на личные нужды. Полицейские нашли украденное имущество и вернули законным владельцам.

Предварительное расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Перми осудили нелегального валютчика. За перевод за границу более 30 миллионов долларов пермяк получил четыре с половиной года. Мотовилихинский районный суд вынес приговор 57-летнему пермяку за незаконные валютные операции, размер которых составил более миллиарда рублей.